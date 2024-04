Brasil tem recorde para primeiros trimestres em exportações e no saldo da balança

O forte valor exportado nos meses de janeiro e fevereiro compensou a queda (-14,8%) registrada em março e fez com que o Brasil atingisse recorde de exportação para primeiros trimestres no início deste ano. Foram US$ 78,3 bilhões em vendas, uma alta de 3,2% na comparação com o ano passado. O avanço foi puxado pelo crescimento de 6,8% no volume exportado, contra queda de 3,4% nos preços.

Com isso, o saldo do primeiro trimestre também foi recorde para o período, com superávit de US$ 19,1 bilhões, contra US$ 15,6 bilhões fechados nos meses de janeiro, fevereiro e março do ano passado - uma alta de 22,2%.

Além das mercadorias que ajudaram nos números nos dois primeiros meses, como é o caso da soja, que começou o ano com embarques fortes, a exportação de açúcares e melaços influenciou fortemente no dado do primeiro trimestre.