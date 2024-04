Setor industrial mostrou perda de dinamismo, mas recuo foi mais brando que em janeiro, diz IBGE

A produção industrial mostrou perda de dinamismo neste início de 2024, mas o recuo de fevereiro foi mais brando do que o verificado em janeiro, além de ter permanecido pouco disseminado entre as atividades investigadas. A avaliação é de André Macedo, gerente da Pesquisa Industrial Mensal no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na passagem de dezembro de 2023 para janeiro de 2024, a produção encolheu 1,5%, após um período de cinco meses sem resultados negativos. Em janeiro, 18 dos 25 ramos industriais pesquisados tiveram expansão na produção. Em fevereiro ante janeiro, a indústria encolheu 0,3%, com 13 atividades em crescimento, 10 com recuo e outras duas com variação nula, apontou o pesquisador do IBGE.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Tanto no resultado do mês anterior, de janeiro, quanto no mês de fevereiro, você tem disseminação maior de atividades no campo positivo", frisou Macedo. "Tem diminuição do ritmo de produção, mas com característica de perda mais concentrada em menos atividades", acrescentou.