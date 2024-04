O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços da China avançou de 52,5 em fevereiro para 52,7 em março, segundo pesquisa da S&P Global com a Caixin divulgada nesta quarta-feira, 3. O resultado veio em linha com a expectativa dos analistas ouvidos pelo FactSet. O indicador acima de 50 pontos aponta que a atividade do setor de serviços da China está em expansão.