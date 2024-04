Sinal: Servidores do BC decidem rejeitar PEC que amplia autonomia do BC

Os servidores do Banco Central decidiram rejeitar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que amplia a autonomia do BC. Em assembleia deliberativa com votação eletrônica, realizada entre 26 de março e 2 de abril, 74% foram contrários à PEC, num total de 4.505 votantes.

De acordo com o Sindicato Nacional dos Funcionários do BC (Sinal), os servidores não puderam participar até o momento da elaboração da PEC 65/2023, o que teria contribuído para "um sentimento de insatisfação interna".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A PEC, em discussão no Congresso, prevê que o BC deixaria de fazer parte do Orçamento Geral da União (OGU) ao se transformar de autarquia para empresa pública, passando a se financiar com as receitas de "senhoriagem". Os funcionários, por sua vez, deixariam de ser servidores e virariam celetistas, mas o relator do projeto, senador Plínio Valério (PSDB-AM), já se comprometeu a garantir a estabilidade dos servidores do órgão em seu texto. Como mostrou o Broadcast, o BC também tenta amarrar uma proposta de lei complementar para regulamentar a PEC justamente para diminuir resistências adicionais dos servidores.