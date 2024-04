Mudar meta de inflação de 2% não está em questão neste momento, afirma dirigente do Fed

A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de São Francisco, Mary Daly, afirmou nesta terça-feira, 2, em evento no sul de Nevada, nos Estados Unidos, que alterar a meta de inflação de 2% não é algo em discussão neste momento pela instituição. Segundo ela, o mais importante é que as pessoas confiem no número já estabelecido pelo BC dos EUA.

Com direito a voto nas decisões de política monetária neste ano, Daly foi questionada sobre a hipótese de o relaxamento quantitativo forte adotado pelo Fed em anos recentes ter sido responsável por gerar inflação.

A dirigente disse que não concorda com a hipótese, e atribuiu o problema sobretudo ao grande desequilíbrio entre oferta e demanda na retomada da pandemia da covid-19.