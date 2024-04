Financiamento imobiliário avança em 2024 e chega a R$ 499 bilhões no Ceará, diz Abecip

Volume de financiamento imobiliário no Ceará deu salto maior do que a média nacional, entre janeiro e fevereiro de 2024 Crédito: BÁRBARA DE MOIRA em 10/01/2020

O balanço dos primeiros dois meses do mercado de financiamento imobiliário no Ceará é positivo e acima da média nacional, tanto em número de unidades quanto em valores financiados. Conforme dados da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), entre janeiro e fevereiro deste ano, mais de 1,7 mil imóveis foram financiados no Ceará. Número é 27,4% maior do que igual período de 2023. Esse aumento na procura permitiu com que também avançasse o valor financiado. No Ceará, esse montante chegou a R$ 499 bilhões, no primeiro bimestre deste ano. Isso representa uma importante alta em relação ao igual período do ano passado, quando foram financiados R$ 415,4 bilhões.