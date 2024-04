Chance de Fed abrir ciclo de corte de juros em junho cai a 53,6%, após dados e Powell, diz CME

O mercado reduziu consideravelmente a convicção de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) abrirá o ciclo de relaxamento monetário na reunião de junho, após uma série de indicadores nos Estados Unidos e sinalizações do presidente do Fed, Jerome Powell. A mudança foi captada na plataforma do CME Group que monitora o comportamento da curva futura.

Há pouco, a ferramenta apontava 53,6% de chance de o Fed cortar a taxa básica em 25 pontos-base em junho, comparado com cerca de 60% na última quinta-feira. Como consequência, o risco de manutenção na faixa atual (entre 5,25% e 5,50%) naquele mês avançou de 39,6% para 46,4%.

Para o final do ano, investidores ainda enxergam como cenário mais provável (32,8%) uma redução acumulada de 75 pontos-base, ou três cortes se considerado um ritmo de 25 pontos-base por ajuste. No entanto, houve particular aumento na possibilidade de ocorrer um afrouxamento ainda mais tímido, de apenas 50 pontos-base (de 24,8% para 31,5%).