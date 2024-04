The Led emite debênture de R$ 25 mi e estuda entrada de novo sócio

A The LED, empresa líder de vendas e manutenção de painéis eletrônicos no Brasil, acaba de finalizar sua segunda emissão de debêntures no valor de R$ 25 milhões com vencimento em 2029. De acordo com o presidente da empresa, Richard Albanesi, os recursos serão investidos em novos projetos para ampliar a presença no mercado de comunicação digital com painéis de LED. A emissão teve como coordenador líder a Galapagos Capital DTVM e a FRAM Capital DTVM, como agente fiduciário. As garantias compreendem alienação fiduciária de equipamentos, cessão fiduciária de recebíveis e aval.

A intenção da The LED era emitir uma debênture de R$ 60 milhões em dezembro do ano passado conforme o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) antecipou em outubro e investir R$ 100 milhões.

Essa é a segunda operação concretizada entre a The LED e a Galapagos. A primeira foi realizada em 2021 no valor de R$ 31,3 milhões e permanece vigente, com bom desempenho das garantias e atendimento integral dos convênios, segundo a empresa. A ideia inicial, de acordo com Albanesi, era emitir os R$ 60 milhões e quitar a primeira debênture com a Galapagos. Ocorre que, entre outubro e dezembro, a empresa recebeu proposta de um potencial sócio interessado em comprar uma parcela da The Led.