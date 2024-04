Startup especialista em cidadania europeia completa 5 anos e inaugura escritório no Uruguai

A exemplo do que já acontece no Brasil, a BeCivis vai usar uma plataforma exclusiva para facilitar e automatizar os pedidos de cidadania por meio de inteligência artificial, o que agiliza o processo de reconhecimento da dupla cidadania. A expectativa da empresa é que o tempo médio para finalizar o processo de cidadania siga os mesmos moldes do que ocorre no Brasil e leve de um a dois anos.

"Nunca perdemos um processo no Brasil e sabemos que no Uruguai manteremos a eficiência dos resultados para que os legítimos descendentes de italianos tenham o acesso facilitado a mais de 190 países, possam morar e trabalhar livremente em território europeu, estudar e fazer negócios", afirmam Rafael e Rodrigo Gianesini, sócios-diretores da Cidadania4u e da BeCivis.

A startup Cidadania4u, especialista em cidadania europeia, completa cinco anos e anuncia a internacionalização da marca por meio da BeCivis, com abertura de um escritório em Montevidéu, no Uruguai. Fundada em 2019, a Cidadania4u já atendeu mais de 30 mil clientes e só no ano passado faturou cerca de US$ 20 milhões.

Em média, tanto no Brasil quanto no Uruguai, os descendentes que buscam o reconhecimento da cidadania italiana por via administrativa no consulado podem esperar por mais de dez anos. Para reduzir esse tempo de espera, assim como a Cidadania4u no Brasil, a BeCivis no Uruguai oferecerá atendimento totalmente remoto por meio da via judicial na Itália, o que é uma opção para quem não quer sair do seu país.

"Nesse formato, a exemplo do que acontece no Brasil por meio da Cidadania4u, o cliente da BeCivis será assistido por um time de especialistas e assessores jurídicos que cuidam de cada detalhe, desde as pesquisas genealógicas, ao comparecimento nos tribunais italianos até o cadastro e acompanhamento da inscrição no AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero)", afirma a startup.