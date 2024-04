Relatório de Transparência Salarial: empresas têm até 31/3 para divulgar dados

Relatório deve ser divulgado até este domingo, 31, no portal do Emprega Brasil. Veja detalhes

Também são exigidas informações sobre o critério de proatividade, pois faltava a indicação de quantos tipos de políticas de contratação de mulheres as empresas já apoiam. Dessa forma, o relatório foi aperfeiçoado e já está disponibilizado no Portal Emprega Brasil.

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) explica que foram acrescentadas no relatório duas informações para políticas de ampliação da diversidade.

“Prontamente incluímos essas informações no relatório que as empresas acessam pelo Portal do Emprega Brasil."

A subsecretária de Estatísticas e Estudos do Trabalho, Paula Montagner, afirma que as inclusões de informações partiram de sugestão de empresas.

Em caso de divergências, empresas devem entrar em contato por email

Paula também destaca que há algumas situações de divergência entre o CNPJ do estabelecimento com 100 empregados e mais e o número do CNPJ informado, quando as informações complementares foram declaradas no Portal Emprega Brasil.

Nesses casos, diz ela, não há como estabelecer uma conexão entre as duas bases de dados e por isso as empresas não terão estas informações disseminadas neste relatório.

"Sugerimos que estas empresas incluam uma nota informando esse desencontro quando divulgarem seu relatório. O MTE também coloca à disposição e-mail igualdadesalarial@trabalho.gov.br para dúvidas ou qualquer dificuldade para acessar o relatório."

O relatório foi implementado a partir da sanção da Lei nº 14.611, que aborda a igualdade salarial e critérios remuneratórios entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, modificando o artigo 461 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Empresas com mais de 100 empregados devem adotar medidas para garantir essa igualdade, incluindo transparência salarial, fiscalização contra discriminação, canais de denúncia, programas de diversidade e inclusão, além de apoio à capacitação de mulheres.