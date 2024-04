Veja concursos no Ceará que encerram inscrições neste fim de semana

A Prefeitura de Itapajé está com inscrições abertas até este domingo, 31, para preencher 456 vagas, dentre imediatas e cadastro reserva.

As vagas são para diferentes cidades, em diversos cargos e níveis de escolaridade . Já o salário pode chegar a R$ 10,3 mil. Confira abaixo.

O Ceará tem cerca de 700 oportunidades em concursos públicos com inscrições abertas até este fim de semana.

Para se inscrever, é necessário acessar o site da banca organizadora , a Universidade Patativa do Assaré (UPA). A taxa de inscrição pode ser de R$ 80, R$ 100 ou R$ 130, a depender do cargo.

As oportunidades abrangem cargos que exigem grau de escolaridade médio/técnico, superior, médio ou fundamental. Já o salário varia de R$ 1.412,00 a R$ 10.384,62 por mês, para trabalhar em jornadas de 100 a 200 horas mensais.

A Câmara de Ubajara está com inscrições abertas até este domingo, 31, para o preenchimento de 21 vagas imediatas. As oportunidades são destinadas a candidatos de nível médio, superior e fundamental.

Para se inscrever, é necessário preencher os dados no site da banca organizadora , a Universidade Patativa do Assaré (UPA), até o dia 31 de março. Já a taxa varia entre R$ 80 e R$ 150.

Além disso, a Prefeitura de Altaneira está com o seu concurso público, para preencher 206 vagas, aberto. Há oportunidades para nível fundamental, médio, técnico e superior. Já o salário é de até R$ 4.688,35.

O salário varia de R$ 1.412 a R$ 2.000. Já as inscrições devem ser realizadas no site da banca organizadora, a Universidade Patativa do Assaré (UPA). A taxa varia de R$ 80 a R$ 130.

Confira AQUI o edital.

Concurso Câmara de Aurora

Por fim, o concurso com 11 vagas para a Câmara de Aurora também termina suas inscrições neste domingo, 31.