Vendas pendentes de imóveis nos EUA sobem 1,6% em fevereiro ante janeiro

As vendas pendentes de imóveis nos Estados Unidos subiram 1,6% em fevereiro, ante janeiro, a 75,6, segundo dados publicados nesta quinta-feira pela Associação Nacional de Corretoras (NAR, na sigla em inglês) do país. O resultado ficou acima expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam recuo de 1,0% no mês passado. Na comparação com janeiro de 2023, as vendas pendentes de imóveis tiveram um recuo de 7,0%.