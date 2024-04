Sam Bankman-Fried é condenado no EUA a 25 anos de prisão por caso da FTX

Sam Bankman-Fried foi condenado nesta quinta-feira, 28, nos EUA por seu papel no colapso da bolsa de criptomoedas FTX em 2022. O juiz do Distrito Sul de Nova York, Lewis Kaplan, o condenou a 25 anos de prisão por fraudar clientes e investidores.

O juiz Kaplan disse que as perdas para as vítimas ultrapassaram US$ 550 milhões, o que era o limite máximo da faixa dada pelas diretrizes federais de condenação. As perdas para os investidores foram de US$ 1,7 bilhão, os credores da Alameda perderam US$ 1,3 bilhão e os clientes da FTX perderam US$ 8 bilhões, afirmou Kaplan.

O juiz Kaplan disse que Bankman-Fried cometeu adulteração de testemunhas antes de ser detido sob custódia, comunicando-se com o ex-consultor geral da FTX. Ele também cometeu perjúrio quando testemunhou falsamente que não tinha conhecimento de que a Alameda gastava depósitos de clientes da FTX antes do outono de 2022, disse Kaplan.