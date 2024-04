No RTI, Banco Central revisa PIB de 2024 de alta de 1,7% para 1,9%

O Banco Central (BC) elevou sua estimativa para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB) de 2024 de 1,7% para 1,9%, conforme o Relatório Trimestral de Inflação (RTI), divulgado nesta quinta-feira, 28. No geral, houve uma grande mudança das expectativas da autoridade monetária para o consumo do governo e uma reversão da trajetória positiva da agropecuária, que foi o destaque do crescimento no ano passado.

Pelo lado da oferta, o BC alterou a estimativa para a expansão da agropecuária de avanço de 1,0% para uma queda de 1,0%. Em 2023, o setor havia revelado um crescimento de 15,1%, que surpreendeu o mercado. Já a revisão para a indústria foi de alta de 1,7% para 2,2%. No caso dos serviços, o BC mudou a previsão de crescimento de 1,9% para 2,0%.

Em relação aos componentes da demanda, o RTI informou que mantém a projeção de expansão de 2,3% do consumo das famílias, mas alterou significativamente, de 1,1% para 1,9%, a previsão de alta do consumo do governo.