Consumo dos lares em fevereiro subiu 1,71% ante um ano antes, afirma Abras

O consumo dos lares brasileiros subiu 1,71% em fevereiro, na comparação com o mesmo período de 2023, de acordo com a Associação Brasileira de Supermercados (Abras). Já em relação ao mês imediatamente anterior, houve queda de 1,54% - o recuo é devido ao efeito calendário, disse o vice-presidente da entidade, Marcio Milan.

O aumento de renda da população, com aumento real do salário mínimo e queda do desemprego, tem contribuído para aumento constante do consumo, aponta Milan. "A constância para usuários do Bolsa Família tem permitido que eles possam se planejar cada vez mais", afirma. A projeção da entidade para o fim de 2024 é um avanço de 2,5% no consumo dos lares.

A Abras informa ainda que foram inauguradas 67 novas lojas de varejo alimentar entre janeiro e março. Foram 37 supermercados e 30 atacarejos, além de 15 reinaugurações após reformas.