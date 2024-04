Campos Neto: Temos conversado com SPE para que decreto da meta saia o mais rápido possível

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, disse nesta quinta-feira, 28, que a autarquia tem conversado com a Secretaria de Política Econômica (SPE), do ministério da Fazenda, para que o decreto que muda o arcabouço da meta de inflação saia "o mais rápido possível".

"Tentamos ajudar no texto ... Está na fila das coisas para serem feitas", afirmou o presidente do BC na coletiva à imprensa do Relatório Trimestral de Inflação (RTI). Campos Neto disse que o ponto principal do decreto da meta é a definição do horizonte. Ao se aproximar de junho, acrescentou, será iniciado o debate sobre a meta a ser perseguida, atualmente em 3%.

Durante a coletiva, Campos Neto disse que, com o passar do tempo, esperava-se que as expectativas de mercado deveriam se reancorar, porém elas seguem acima da meta. O peso da inflação subjacente, que mostra resiliência, não é alto, porém ajuda a explicar a dinâmica, explicou.