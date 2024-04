Campos Neto: Houve trabalho de análise bastante ampla sobre preços de serviços

Campos Neto pontuou que o BC tentou, em seus documentos sobre a última decisão de juros, descrever as analises feitas, descrevendo as fontes de incerteza mais importantes. Além disso, acrescentou, a autarquia buscou descrever com clareza em seu cenário-base a trajetória da inflação a partir de simulações com base nas expectativas de mercado contidas no Boletim Focus.

"Quando a gente não tem uma visibilidade tão clara, é obvio que o BC fica um pouco dependente dos cenários daqui até lá", disse Campos Neto durante coletiva do Relatório Trimestral de Inflação (RTI).

Ele observou que o guidance foi mantido para a reunião de maio, quando o Copom sinalizou a manutenção do ritmo de cortes de 0,5 ponto porcentual da Selic. Até lá, o BC vai aguardar pelos passos do Federal Reserve, o banco central dos EUA.

No modo "data dependente", também vai observar o comportamento da inflação de alimentos, na qual a autoridade monetária espera queda após a alta do primeiro trimestre, além de buscar maior entendimento sobre mecanismo de transmissão do aumento da renda à inflação de serviços.

Situação fiscal

O presidente do Banco Central disse que a instituição continua preocupada com a situação fiscal do País e que por isso tem mantido a comunicação sobre o tema. No entanto, disse, "em 2024, a probabilidade de o fiscal ser melhor do que o mercado espera é maior".

No último Boletim Focus, divulgado na última terça-feira, 26, a mediana das expectativas dos analistas do mercado apontava para um déficit primário em 2024 da ordem de 0,75% do PIB.