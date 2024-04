Borges Dias: Expectativa da condução da política monetária dos EUA conduz conjuntura econômica

O coordenador-geral de Operações da Dívida Pública, Helano Borges Dias, afirmou nesta quinta-feira, 28, que o principal vetor que tem conduzido a conjuntura econômica está relacionado à expectativa em relação à política monetária norte-americana.

De acordo com Borges, no mercado brasileiro, a curva de juros curta está "bem precificada", já que os agentes financeiros esperam com precisão as decisões do Banco Central no curto prazo. Já o médio e longo prazos, segundo ele, acompanham o movimento das treasuries, que subiram em relação à mudança na expectativa da queda de juros norte-americano - esperada para junho.

Ele lembrou que a convergência da inflação à meta nos Estados Unidos no ano passado gerou uma expectativa de que houvesse uma queda nos juros já em março deste ano.