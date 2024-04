Borges Dias: Em março, curva de juros foi influenciada por IPCA e sinalização de BC e Fed

O coordenador-geral de Operações da Dívida Pública, Helano Dias, avaliou que a conjuntura econômica em março foi fortemente afetada pela condução da política monetária nos Estados Unidos, com dados ainda fortes de inflação e redução para os indicadores de empregos que influenciaram a expectativa de cortes de juros a ser anunciada pelo Federal Reserva (Fed).

A ansiedade gerada por um possível adiamento da flexibilização da política monetária nos Estados Unidos contaminou a curva de juros no mercado doméstico. Dias ponderou que a fala de Jerome Powell, presidente do Fed, contribuiu para desfazer em parte essa ansiedade.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No cenário local, o IPCA acima das expectativas do mercado e a sinalização do BC de mudança no ritmo de flexibilização da política monetária também afetaram os juros. "Esses elementos acabaram impactando e contribuindo para a curva de juros elevada", disse.