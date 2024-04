Bolsas da Europa fecham em alta contida pré-feriado e Frankfurt estica recordes; Casino derrete

As principais bolsas europeias fecharam com ganhos, ainda que limitados, nesta quinta-feira, 28, após acumularem alta no trimestre diante de sinais de desaceleração da inflação e crescente expectativa de que o alívio monetário está a caminho na região. O pregão foi o último antes do feriado prolongado de Páscoa. O DAX, principal índice referencial de Frankfurt, continuou ascendendo a novas máximas históricas, sem que os investidores se abalassem pela divulgação do indicador que mostrou queda nas vendas do varejo na Alemanha. Em Paris, as ações do Casino Guichard-Perrachon derreteram 63,5%, após a rede supermercadista implementar sua reestruturação financeira.

O índice pan-europeu Stoxx 600 avançou 0,18%, a 512,67 pontos, renovando a máxima histórica.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em Frankfurt, o DAX subiu 0,15%, com o índice referencial alemão atingindo a marca inédita de 18.504,51 pontos no fechamento. O índice também renovou a máxima intradiária, ao marcar 18.513,83 pontos. O desempenho da sessão foi ajudado pelas ações da Siemens Energy (3,19%), da Merck (2,37%) e da Sartorius (2,03%). No trimestre, o DAX acumulou ganho de cerca de 10,6%.