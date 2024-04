Bolsas da Ásia e Pacífico fecham mistas, com ganhos em Xangai e perdas em Tóquio

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 28/03/2024 - As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única nesta quinta-feira, com as chinesas beneficiadas por uma melhora do sentimento e a de Tóquio pressionadas por ações negociadas ex-dividendo. Já a australiana garantiu nova máxima histórica, antes do feriado de Páscoa.

Na China continental, o índice Xangai Composto subiu 0,59%, a 3.010,66 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,72%, a 1.732,61 pontos, à medida que investidores ficaram mais animados após o presidente chinês, Xi Jinping, defender laços comerciais mais estreitos com os EUA, durante reunião ontem com os principais líderes empresariais americanos em Pequim, e assegurar que a segunda maior economia do mundo ainda não atingiu o pico.