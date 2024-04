Ao vivo: leilão de transmissão prevê investimentos de R$ 6,3 bi no Ceará

Investimentos

As obras deste leilão estão previstas no Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e foram recomendadas pelos estudos sobre aproveitamento do potencial energético da região Nordeste em especial.

Elaborados pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), os documentos sugerem a ampliação em cerca de 16 mil km de novas linhas de transmissão (expansão de aproximadamente 8,8% da extensão total da rede básica de transmissão brasileira) e 13 novas subestações.

Essas linhas deverão entrar em operação no período 2027/2030, a depender da programação de leilões. As empresas vencedoras do certame serão responsáveis por construir e fazer manutenção em linhas de transmissão.

As instalações vão passar por Minas Gerais, Bahia, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Piauí, Tocantins, Maranhão, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, com prazos de construção entre 36 e 72 meses.

Um dos destaques do novo certame é o lote seis que prevê o investimento de R$ 3,4 bilhões nos estados da Bahia e de Minas Gerais, com 951 km em linhas de transmissão e duas novas subestações.