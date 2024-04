Alta na taxa de desemprego sucede passado recente favorável, diz coordenadora do IBGE

O mercado de trabalho mostrou uma tendência sazonal de aumento na taxa de desemprego neste início de ano, mas 2024 sinaliza um panorama favorável, com a manutenção tanto do avanço do emprego formal quanto da renda do trabalhador, avaliou Adriana Beringuy, coordenadora de Trabalho e Rendimento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). "O resultado atual, de modo geral, reprisa movimentos já registrados em anos anteriores", disse a coordenadora do IBGE. "Na virada de trimestre, na virada de ano, costuma ter esse crescimento (na taxa de desemprego)." Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A taxa de desemprego subiu de 7,6% no trimestre terminado em janeiro para 7,8% no trimestre encerrado em fevereiro, a segunda elevação após nove trimestres móveis seguidos de recuo. Porém, o resultado de fevereiro ainda foi o mais baixo para esse período do ano desde 2015. No trimestre terminado em fevereiro de 2023, a taxa estava em 8,6%. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"Embora tenha crescimento desse indicador, a gente tem um passado recente de um ano bastante favorável para o mercado de trabalho", pontuou Adriana Beringuy. "Parece sim ser um ano que se inicia com um panorama favorável, principalmente quando a gente considera que a ocupação ficou (estatisticamente) estável, e que até mesmo o segmento formal dessa ocupação se manteve nesse trimestre encerrado agora em fevereiro de 2024. Temos a sazonalidade, que era esperada, mas, embutida nessa sazonalidade, temos a manutenção do crescimento do trabalho formal como também do próprio rendimento", justificou. O País registrou um fechamento de 258 mil vagas no mercado de trabalho no trimestre até fevereiro em relação ao trimestre encerrado em novembro de 2023, o que corresponde a uma queda de 0,3% na população ocupada. No entanto, o resultado foi considerado estatisticamente estável, por ter ficado dentro da margem de erro da pesquisa. "De modo geral, quem influenciou essa perda foi a administração pública e a agricultura. E outras atividades, embora não tenham registrado ganho significativo, tiveram desempenho positivo", apontou Beringuy.