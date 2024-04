S&P: desafios fiscais com polarização representam fraqueza de crédito para o rating dos EUA

"Os ratings também podem ficar sob pressão se os já elevados déficits aumentarem devido a incapacidade política de conter o aumento dos gastos ou de gerir as implicações nas receitas de futuras mudanças no código tributário", adverte.

Embora tenha reiterado a nota AA+ dos Estados Unidos, a S&P Global Ratings alerta para desafios fiscais que constituem fraquezas de crédito para a maior economia do planeta. Segundo a agência, a elevada polarização política dificulta a formação de consenso na política fiscal e trava o processo de redução do déficit.

Apesar disso, a agência ainda espera que as autoridades consigam resolver as divergências em um tempo hábil, como indicado pela resolução de negociações pelo teto da dívida e do orçamento. Essa possibilidade de responder a riscos macroeconômicos mesmo com diferenças partidárias é um atestado da estabilidade e da confiança nos EUA, de acordo com a S&P.