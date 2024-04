Receita abre prazo para 6 mil empresas se autoregularizarem; veja como

No Ceará, a operação "Fonte Não Pagadora" identificou inconsistência na declaração de 148 empresas no montante de R$ 24.581.307,49

No cenário nacional, a Superintendência da Receita Federal do Brasil na 1ª Região Fiscal, com sede em Brasília, enviou mais de seis mil cartas para empresas que declararam retenções na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf).

A Receita Federal iniciou a operação "Fonte Não Pagadora", que tem como finalidade oportunizar a autorregularização para mais de seis mil empresas. No Ceará , serão 148 empresas no montante de R$ 24.581.307,49.

As orientações para a adesão estão no texto da carta que foi enviada para o endereço cadastral constante do sistema de Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e as inconsistências podem ser consultadas em demonstrativo anexo à correspondência.

Dúvidas

Para confirmar a veracidade das cartas, as empresas podem consultar a caixa postal, mediante acesso ao e-CAC, na página do órgão.

Depois do período concedido, será iniciada a fase de autuação. A Receita Federal criou uma página com instruções e um vídeo com informações importantes sobre a operação.



AUMENTE SEUS LUCROS: Conheça as maiores pagadoras de DIVIDENDOS e estratégias para 2024 | Dei Valor

Mais notícias de Economia