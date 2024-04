Prejuízo da Adama aumenta 259% no 4º tri de 2023, para US$ 79 milhões

A empresa de agroquímicos Adama, controlada pela holding Syngenta Group, teve prejuízo líquido de US$ 79 milhões no quarto trimestre de 2023, informou a companhia, na terça-feira, 26, depois do fechamento do mercado financeiro. O prejuízo é 259% maior do que o registrado em igual período do ano anterior, de US$ 22 milhões.

Em termos ajustados, a Adama registrou prejuízo de US$ 101 milhões no quarto trimestre do ano passado, ante prejuízo de US$ 42 milhões um ano antes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) caiu 32% na mesma comparação, para US$ 86 milhões. Já a receita diminuiu 13%, para US$ 1,136 bilhão.