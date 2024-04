Inflação requer 'maior flexibilidade', diz Copom

As incertezas sobre a velocidade de convergência da inflação para a meta, tanto no Brasil quanto no exterior, demandam uma "maior flexibilidade" na administração da taxa básica de juros (a Selic). É o que diz a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, realizada na semana passada. Divulgado nesta terça, 26, o documento faz menção ao fato de que "alguns membros (do colegiado) argumentaram que, se a incerteza permanecer elevada no futuro, um ritmo mais lento de distensão monetária pode revelar-se apropriado, para qualquer taxa terminal que se deseje atingir".

Pela leitura do mercado, o trecho abre a porta para uma redução do ritmo de corte da Selic a partir de junho, mesmo que isso não signifique mudança no ciclo total de redução da taxa até o fim do ano. "O cenário-base não se alterou substancialmente, mas, com as incertezas do cenário, julgou-se apropriado ter maior flexibilidade de política monetária", informou a ata. "O comitê avalia que há maior incerteza nas conjunturas doméstica e internacional."

Na reunião da semana passada, o Copom voltou a reduzir, pela sexta vez seguida, a Selic em 0,5 ponto porcentual, que passou a ser de 10,75% ao ano. Mas, em contraste com os encontros anteriores, sinalizou corte "da mesma magnitude" apenas na próxima reunião - marcada para maio. Até então, esse tipo de indicação vinha servindo para as duas reuniões posteriores.