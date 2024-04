Ibovespa deve mirar queda por recuo de commodities, mas queda é limitada por alta em NY

O investidor adota postura defensiva no penúltimo dia de negócios de março, dado que o mercado ficará fechado na Sexta-feira Santa. Na ocasião, sairão o PCE - índice de inflação predileto do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), e haverá discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, que poderão ajudar nas apostas para o início do ciclo de baixa dos juros americanos. Ao mesmo tempo, seguem as incertezas em relação à Selic terminal.

Após aprofundar a queda e renovar mínima, o Ibovespa reduziu o ritmo de baixa perto do fim da manhã desta quarta-feira, 27. O movimento ocorre enquanto algumas ações ligadas a commodities buscam recuperação. Porém, isso e mesmo com a alta das bolsas americanas são incapazes de animar, dado ainda alguns balanços corporativos do quarto trimestre.

Na terça, o principal indicador da B3 fechou em baixa de 0,05%, aos 126.863,02 pontos.

A agenda esvaziada no exterior reforça a moderação das bolsas norte-americanas e do Ibovespa, enquanto no Brasil há algumas divulgações de indicadores e balanços que estão no radar. Enquanto isso, os juros futuros têm viés de alta, após a pressão na véspera depois da divulgação do IPCA-15 de março e da ata do Copom indicando Selic terminal maior.

"A ata alimentou a cautela ao reforçar as preocupações dos membros do Copom com o impacto do mercado de trabalho aquecido sobre a inflação de serviços, enquanto o IPCA-15 trouxe composição mista, mas com o núcleo de serviços e a medida de serviços intensivos em trabalho ainda pressionadas", cita em nota a Guide Investimentos.