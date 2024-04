FMI: envelhecimento populacional, falta de investimento e burocracia são desafios para Alemanha

O Fundo Monetário Internacional (FMI) destaca o envelhecimento da população, a falta de investimentos e o excesso de burocracia como "desafios reais" para a Alemanha. Em artigo assinado por Kevin Fletcher, Harri Kemp, e Galen Sher publicado nesta quarta-feira, 27, no site da instituição, os autores argumentam que o país "enfrenta alguns desafios econômicos sérios", mas adverte que não necessariamente são eles os que recebem mais atenção, e acrescentam que para resolver essas questões serão necessárias "reformas ambiciosas". Fletcher é diretor assistente e Kemp e Sher são economistas no Departamento Europeu do FMI.

A maior economia da Europa enfrenta dificuldades e foi a única do G7 a encolher no ano passado. Neste ano, a Alemanha deve ser a que menos crescerá no grupo, acrescenta o FMI.

O país sofreu um choque com o corte de gás russo, em 2022, que piorou a inflação, mas esta alta nos preços do gás se mostrou temporária.