Confiança de serviços sobe 1,6 ponto em março ante fevereiro, para 95,8 pontos, afirma FGV

O Índice de Confiança de Serviços (ICS) cresceu 1,6 ponto na passagem de fevereiro para março, na série com ajuste sazonal, para 95,8 pontos, o maior nível desde outubro de 2022, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). Em médias móveis trimestrais, o ICS aumentou 0,7 ponto.

"O primeiro trimestre se encerra com melhora na confiança do setor de serviços. Apesar disso, os resultados mantêm a percepção de perda de fôlego do setor sobre a situação atual observada nos últimos meses. Os resultados positivos em relação ao futuro demonstram otimismo, na maior parte dos segmentos, em relação à demanda e ao ambiente de negócios para os próximos trimestres. O empresário enfrenta um ambiente macroeconômico de manutenção da queda na taxa de juros, controle de inflação e bons resultados no mercado de trabalho, fatores que podem estar influenciando as perspectivas futuras para o setor de serviços", avaliou Stéfano Pacini, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

Em março, o Índice de Situação Atual (ISA-S) recuou 0,5 ponto, para 95,9 pontos. O Índice de Expectativas (IE-S) teve elevação de 3,9 pontos, para 96,0 pontos.