Com recorde histórico, contas do governo têm rombo de R$ 58,4 bi

As contas do Governo Central - conceito que inclui o Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central - ficaram no vermelho em fevereiro. No mês passado, a diferença entre as receitas e as despesas (sem contar os juros da dívida) registrou déficit de R$ 58,4 bilhões. O resultado sucedeu o superávit de R$ 79,3 bilhões de janeiro.

O desempenho foi o pior em termos reais (descontada a inflação) para o mês na série histórica do Tesouro, iniciada em 1997. Em fevereiro de 2023, o resultado havia sido negativo em R$ 41 bilhões, em valores nominais. No acumulado do ano até fevereiro, o governo registrou superávit de R$ 20,9 bilhões, o pior resultado desde 2020. Em igual período do ano passado, esse mesmo resultado era positivo em R$ 38,2 bilhões, em termos nominais.

Receitas e despesas