S&P eleva previsão para crescimento do PIB do Brasil em 2024, de 1,5% para 1,8%

A S&P Global Ratings melhorou as projeções para o crescimento econômico do Brasil este ano e nos dois seguintes, diante da expectativa de que a queda nos juros incentive a recuperação dos investimentos à frente. Segundo relatório divulgado nesta terça-feira, 26,, a agência elevou a previsão para o avanço do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2024, de 1,5% para 1,8%.

As estimativas também foram revisadas positivamente para 2025 (de 1,9% para 2,0%) e 2026 (de 2,0% para 2,1%).

Para 2027, a instituição espera uma expansão de 2,2%.