Projeção IPCA 2024 no cenário referência (juro Focus e câmbio PPC) é de 3,5%, diz ata do Copom

A ata do último encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC), divulgada nesta terça-feira, 26, indicou que a projeção para o IPCA de 2024, no horizonte do BC para o cumprimento da meta de inflação, está em 3,5% no cenário de referência. A estimativa, que já havia sido informada no comunicado da semana passada, é igual à estimativa das duas reuniões anteriores (dezembro e janeiro) e segue acima do centro da meta de 3,0%.

Para 2025, que já tem maior peso nas decisões de política monetária, a projeção é de 3,2% - um pouco acima do alvo central de 3,0% para o ano -, também igual à expectativa divulgada nos encontros de dezembro e janeiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Todas as projeções já constavam no comunicado da semana passada, quando o Copom continuou o ciclo de corte da Selic (a taxa básica de juros) com a sexta queda de 0,50 ponto porcentual, de 11,25% para 10,75% ao ano.