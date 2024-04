Previsão do Focus para Selic ao fim de 2024 segue em 9,00% ao ano; 2025 continua em 8,50%

Após nova redução da taxa básica de juros na semana passada, o mercado manteve em 9,00% ao ano a mediana das projeções do Relatório de Mercado Focus para a Selic no encerramento de 2024 pela 13ª semana consecutiva. Considerando apenas as 77 respostas dos últimos cinco dias úteis, a mediana para o fim de 2024 também seguiu em 9,00% ao ano.

Em março, o Copom cortou a Selic pela sexta vez consecutiva em 0,50 pp, para 10,75% ao ano. O colegiado mudou a sinalização e indicou que o ritmo de corte de 0,50 ponto porcentual continua sendo o mais apropriado para a próxima reunião - no singular, e não no plural.

No encontro de março, o Copom repetiu que a magnitude total do ciclo de flexibilização ao longo do tempo dependerá da evolução da dinâmica inflacionária, em especial dos componentes mais sensíveis à política monetária e à atividade econômica, das expectativas de inflação, em particular daquelas de maior prazo, de suas projeções de inflação, do hiato do produto e do balanço de riscos.