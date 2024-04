Petróleo fecha em queda, mas ainda mantém possíveis choques de oferta no radar

O petróleo recuou na sessão desta terça-feira, 26, enquanto o dólar se valorizava contra divisas desenvolvidas. As perdas desta terça vêm após o avanço de mais de 1% registrado na segunda-feira, e analistas apontam que a tendência continua sendo altista, enquanto os ânimos entre Rússia e Ucrânia permanecem elevados e ameaçam a oferta global. O WTI para maio fechou em queda de 0,40% (US$ 0,33), a US$ 81,62 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para junho recuou 0,52% (US$ 0,45), a US$ 85,63 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Analistas do Citi afirmam que há condições técnicas para o Brent testar os US$ 90 por barril no curto prazo.

"Esperamos uma forte resistência em US$ 95 - um nível que não é violado desde 2022 - mas atribuímos uma probabilidade moderada de escalar entre US$ 88 e US$ 90 caso o impulso de alta persista no segundo trimestre", disse o banco em nota a clientes. De acordo com o Goldman Sachs, os recentes ataques da Ucrânia à infraestrutura energética russa resultaram na redução da capacidade produtiva de cerca de 900 mil barris por dia, o que poderá durar semanas até ser corrigido. O City Index avalia que os preços do petróleo têm se sustentado bem em patamar elevado, após as altas recentes, mantendo estes possíveis choques de oferta no radar, e também de olho nos dados da inflação do PCE dos EUA, que saem ainda nesta semana.