Ouro tem leve alta, em sessão com falta de força do dólar

O contrato mais líquido do ouro fechou nesta terça-feira, 26, em alta leve, diante da falta de rumo consistente do dólar, que rondava um patamar próximo ao registrado no fim da tarde de ontem ante principais pares. Analistas citavam a perda de ímpeto da tendência recente de ganhos do ouro nas últimas sessões, ainda que o quadro amplo siga oferecendo suporte aos preços.

O ouro com entrega prevista para junho, contrato agora mais líquido, fechou em alta de 0,05%, a US$ 2.199,20 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O quadro amplo segue construtivo para o ouro e prata, a despeito da preocupação com um atraso no início do ciclo de alívio monetário pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), afirmou o analista chefe para mercados da Scope Markets, Joshua Mahony, em nota. "De qualquer modo, a visão de que haverá, inevitavelmente, corte de juros continua dando suporte para os metais preciosos".