Investidor vê IPCA-15 'elevado' e ata 'hawkish' e aumenta prêmio de taxas de juros

Já a ata do Copom foi considerada "hawkish" (dura), com a interpretação de que o colegiado, apesar de afirmar que o cenário não mudou, mostra-se preocupado com o ritmo lento da desinflação no Brasil e no exterior.

"O Banco Central parece estar mais atento e preocupado com a transmissão dos ganhos reais de salários sobre a inflação futura e suas elasticidades, em especial na inflação de serviços. Avaliamos que isso seria o gatilho fundamentalista para desacelerar o ritmo da queda dos juros para 25 pontos no máximo em junho", disse Eduardo Velho, economista-chefe da JF Trust.

Às 10h26, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2025 tinha taxa de 9,925%, ante 9,883% do ajuste de ontem.