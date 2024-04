EUA 'avaliam cuidadosamente' queixa da China sobre lei de incentivos ao setor de energia limpa

Os Estados Unidos estão "cuidadosamente" avaliando um pedido de consulta que a missão norte-americana para a Organização Mundial do Comércio (OMC) recebeu da China sobre partes da Lei de Redução da Inflação (Inflation Reduction Act) e de sua implementação. A legislação é um projeto do governo do presidente dos EUA, Joe Biden, e versa, entre outros assuntos, sobre incentivos ao setor de energia limpa.

A Representante dos EUA para o Comércio, Katherine Tai, disse que recebeu a solicitação do governo chinês nesta terça-feira, e defendeu que a lei é a contribuição americana para o "futuro de energia limpa que buscamos coletivamente com nossos parceiros".

"Enquanto isso, a China continua a usar políticas e práticas injustas e não relacionadas ao mercado para minar a competição justa e buscar a dominação da indústria chinesa tanto na China quanto nos mercados globais", afirmou Tai, em comunicado à imprensa divulgado nesta terça.