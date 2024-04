Ceron: Estados sem ou com menos dívidas também serão beneficiados com Juros por Educação

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, afirmou nesta terça-feira, 26, que os Estados sem ou com menos dívidas, do Norte e Nordeste, também serão beneficiados pelo programa Juros Por Educação. Nas contas do secretário, a ajuda a estes Estados está estimada em R$ 3 bilhões para que atinjam um nível de no mínimo 37% de jovens matriculados no ensino profissionalizante.

"Estamos avaliando a possibilidade de linhas de financiamento. A ideia é que seja uma linha com custo competitivo. Estamos em diálogo com o BID [Banco Interamericano de Desenvolvimento], que não só tem disposição para oferecer uma linha de crédito para essas operações. Poderíamos pensar um mecanismo semelhante ao que fizemos no Fundo Clima, no qual repassa a taxa nominal para os entes", citou Ceron.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O secretário reforçou que R$ 3 bilhões são um montante expressivo, mas não inviável, e que o governo avalia outros instrumentos, incluindo subsídios. "Não queria dar detalhe ou cravar porque está em definição esse montante. Estamos vendo a melhor forma de equalizar esse montante para os Estados", disse.