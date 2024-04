Casas Bahia tem prejuízo de R$ 1 bilhão, o maior da sua história

O número é seis vezes acima do que o registrado no igual período de 2022 (R$ 163 milhões)

O grupo Casas Bahia (BHIA3) apresentou um prejuízo líquido de R$ 1 bilhão no quarto trimestre de 2023. O número é seis vezes acima do que o registrado no igual período de 2022 (R$ 163 milhões). O balanço foi divulgado pela empresa nesta segunda-feira, 25.

Apesar do resultado, o grupo afirmou, no relatório, que "o quarto trimestre de 2023 marca a continuidade do Plano de Transformação apresentado no 2T23 e reforça a alta capacidade de entrega das iniciativas, que seguem dentro do planejado e terão captura gradual ao longo de 2024 e 2025."

Contudo, a quantia é acima do recorde registrado durante último trimestre de 2019, em que a perda foi R$ 875 milhões. No acumulado do ano, o prejuízo líquido foi de R$ 2,6 bilhões.