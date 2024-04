Bolsas da Europa operam com leve viés de alta, após dado alemão e notícias corporativas

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 26/03/2024 - As bolsas europeias operam com leve viés de alta na manhã desta terça-feira, após um dado alemão de confiança melhor do que o previsto e enquanto investidores digerem o noticiário corporativo.

Mais cedo, pesquisa na Alemanha mostrou que o índice GfK de confiança do consumidor para abril subiu para -27,4 pontos, superando as expectativas, embora ainda seja forte o desconforto em relação à perspectiva da maior economia da Europa.