Bolsas da Ásia e Pacífico fecham mistas; ações de chips e incorporadoras se destacam em alta

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 26/03/2024 - As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única nesta terça-feira, com alguns mercados sustentados por ações de chips e do setor imobiliário.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na China continental, o índice Xangai Composto subiu 0,17%, a 3.031,48 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,18%, a 1.752,29 pontos, um dia após o presidente do banco central chinês (PBoC), Pan Gongsheng, apontar "alguns sinais positivos" no mercado imobiliário. Também em reação ao comentário, o Hang Seng teve alta de 0,88% em Hong Kong, a 16.618,32 pontos, em meio ao bom desempenho das incorporadoras Country Garden (+2%) e Sunac China (+1,75%).