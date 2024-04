Barreirinhas diz que devedor contumaz é 'chaga' e pede ajuda a deputados para aprovar projeto

O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, afirmou nesta terça-feira, 26, que o devedor contumaz é uma "chaga" no sistema de arrecadação do País e pediu apoio dos deputados na aprovação do projeto de lei que trata sobre o tema. "A discussão sobre devedor contumaz não é com empresas abertas, dessa vez não é, é com gente que nunca pagou imposto. Empresas que são abertas para não pagar imposto", esclareceu Barreirinhas, durante sessão da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara.

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o relator do projeto de lei da conformidade tributária, deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO), decidiu deixar de fora o trecho do "devedor contumaz" e focar apenas em benefícios para bons pagadores, que também fazem parte da proposta.

Conforme mostrou a reportagem, há uma disputa envolvendo o governo e, por exemplo, parte do setor de combustíveis, que seria o mais afetado e argumenta que o texto da Fazenda poderia atingir distribuidoras de forma injusta, o que a equipe econômica nega. Também há grupos que operam na ilegalidade e pressionam para retirar o trecho do texto.