Taxas futuras de juros operam com sinal de baixa em segunda-feira de expectativa

As taxas de juros negociadas no mercado futuro sustentam nesta segunda-feira, 25, tendência de queda em toda a extensão da curva, em um movimento atribuído a um ajuste a altas anteriores, enquanto o investidor aguarda por novos indicadores na semana. Os juros dos Treasuries seguem em alta, mas já distantes das máximas do dia. E o dólar está recua ante o real e a maioria das moedas pelo mundo.

Para Alexandre Lohmann, economista-chefe da Constância Investimentos, o mercado opera em compasso de espera para a ata do Copom, tanto da parte relacionada à retirada do "plural" no "forward guidance", quanto no que diz respeito do ciclo de queda de juros. E nessa análise, afirma, cabe ressaltar também a importância da política monetária americana, que pode influenciar as decisões do Banco Central do Brasil.

"Mesmo que os diretores do BC afirmem que a política de juros americana não ter relação mecânica com a brasileira, a queda de juros nos Estados Unidos favorece a continuidade dos cortes por aqui", observa.