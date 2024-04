Receita dá 2ª chance para empresas regularizarem R$ 22 milhões no CE

Com uma divergência de R$ 22,5 milhões, a Receita Federal do Brasil (RFB) identificou, via Operação Falso Simples, 639 empresas no Ceará que erroneamente se autodeclararam como optantes do Simples Nacional na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e nas Informações à Previdência Social (GFIP).

No País, aproximadamente 16 mil contribuintes apresentam divergências que totalizam um montante de R$ 821 milhões.

São Paulo lidera no número de empresas com tais inconsistências, são 4.324 companhias e R$ 248,4 milhões de diferença. O Rio de Janeiro está logo atrás, com 1.852 empresas e R$ 97,8 milhões.