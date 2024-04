Petrobras recebe certificados internacionais de garantia de energia elétrica 100% renovável

A Petrobras adquiriu certificados internacionais que atestam que 100% da energia elétrica utilizada em suas operações industriais e administrativas no Brasil, no último ano, foi gerada a partir de fontes renováveis. O documento I-REC (Renewable Energy Certificate) garante que a energia elétrica adquirida pela companhia, de fornecedores externos, originou-se unicamente de fontes hidrelétrica, eólica ou solar. Isso significa neutralizar as emissões do chamado "escopo 2", originadas a partir de emissões associadas ao consumo de energia de um fornecedor externo.

A aquisição dos certificados é uma iniciativa incorporada pela companhia no ano passado, dentro da sua trajetória de descarbonização.

As comprovações do consumo são emitidas pelas empresas geradoras de energia e requisitados pelos consumidores interessados em assegurar a origem renovável da energia utilizada. No caso da Petrobras, a AES Brasil, Cemig e Eletrobras, por meio da sua subsidiária Furnas, forneceram os certificados I-REC.