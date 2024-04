Membro do Fed ressalta quadro incerto na inflação, mas concorda com 3 cortes de juros em 2024

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Chicago, Austan Goolsbee, deixou claro nesta segunda-feira, 25, que não deseja restringir suas opções na política monetária, diante das incertezas sobre a inflação. Em entrevista ao Yahoo Finance, ele disse que concorda com a mediana das projeções mais recentes, que apontam para três cortes de juros neste ano, mas se recusou a especular sobre quando pode ser a primeira redução, ao ser questionado se ela poderia acontecer em junho.

Sem direito a voto nas decisões de política monetária neste ano, Goolsbee disse que compartilha a visão do presidente do Fed, Jerome Powell, de que o quadro na inflação não mudou muito, apesar de números um pouco superiores ao previsto vistos em janeiro.

O presidente do Fed de Chicago recordou que a inflação de janeiro se seguiu a vários meses de quadro mais positivo. Ainda assim, o quadro é "obscuro" na trajetória inflacionária, por isso ele rechaçou atar as mãos do Fed na política monetária em relação a quando pode ocorrer o corte nos juros.