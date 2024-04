INCC-M acelera a 0,24% em março após alta de 0,20% em fevereiro, revla FGV

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) acelerou a 0,24% em março, ante alta de 0,20% em fevereiro, informou nesta segunda-feira, 25, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, o indicador acumula valorização de 3,29% em 12 meses.

Houve avanço de Materiais, Equipamentos e Serviços (0,23% para 0,25%) e de Mão de Obra (0,16% para 0,23%).

As aberturas mostraram elevação nos preços de Materiais e Equipamentos (0,20% para 0,26%), com destaque para o subgrupo de materiais para acabamento (0,22% para 0,40%). Por outro lado, houve desaceleração nos Serviços (0,49% para 0,14%), sob influência do item projetos (0,69% para 0,34%.)