Grupo Soma tem lucro líquido ajustado de R$ 113,2 mi no 4º trimestre de 2023, alta de 13,9%

O Grupo Soma encerrou o quarto trimestre de 2023 com lucro líquido ajustado de R$ 113,2 milhões, montante 13,9% maior que o apurado no quarto trimestre de 2022, quando registrou R$ 72,4 milhões. Sem ajustes, com a conciliação de eventos não recorrentes, a empresa teve prejuízo líquido de R$ 1,850 bilhão.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) ajustado ficou em R$ 238,5 milhões, 13,2% maior que o do quarto trimestre do ano anterior, que tinha sido de R$ 188,8 milhões. A margem Ebitda ajustada subiu 0,4 ponto porcentual, para 15,9%. Sem ajustes, o Ebitda foi negativo em R$ 2,725 bilhões entre outubro e dezembro do ano passado.

A receita líquida totalizou R$ 1,498 bilhão, alta de 10,4% com relação ao resultado apurado no quarto trimestre de 2022.