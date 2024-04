FUP pede mudança na licitação de plataformas para viabilizar participação de estaleiros locais

Um documento enviado nesta segunda-feira, 25, à Presidência da República por entidades ligadas à indústria naval nacional e parlamentares do Rio de Janeiro pede que os navios-plataforma (FPSOs) P-84 e P-85, a serem instaladas pela Petrobras nos campos de Atapu e Sépia, no pré-sal da Bacia de Santos, tenham o formato de licitação alterado para permitir maior participação de estaleiros nacionais. A proposta, que conta com o apoio da Federação Única dos Petroleiros (FUP), pede que a compra dos equipamentos seja fatiada em cinco módulos separados, além do casco da embarcação. Cada um dos FPSOs vai custar cerca de US$ 4 bilhões à Petrobras e petroleiras a ela associadas. "Como está hoje colocada hoje, a licitação por unidade inteira, única e completa, elimina a competição, permitindo, na prática, somente o ingresso de grandes estaleiros estrangeiros, no exterior, dado o alto valor da encomenda", diz a FUP em comunicado. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Essa é a principal de 17 sugestões listadas no manifesto lançado nesta segunda-feira pelo Fórum em Defesa da Indústria Naval e Offshore do Rio de Janeiro, Frente Parlamentar Nacional em Defesa da Indústria Naval e Frente Parlamentar Estadual de Acompanhamento do Polo Gaslub. Todas seguem a linha de fomentar a indústria naval nacional.

Bacia de Campos Uma das propostas defende a mudança do modelo de contratação de FPSOs por afretamento para aquisição de unidade própria por meio de contratos EPC (sigla em inglês para Engenharia, Suprimentos e Construção), nos esforços de revitalização de campos na Bacia de Campos, citando sobretudo Albacora, além de Barracuda e Caratinga. Há defesa por contratos múltiplos, com conteúdo local, no mínimo, entre 30% e 60%. Em linhas gerais, a tese é que os contratos de afretamento de navios e plataformas no exterior implicam em despesas elevadas com pagamento de juros e não geram encomendas dentro do País.